19-годишна рускиня взриви Париж и превзе Ролан Гарос

Париж короняса нова шампионка, след като 19-годишната Мира Андреева спечели титлата при жените на Откритото първенство на Франция. Поставената под номер 8 рускиня надделя убедително над полската квалификантка Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 за 1 час и 22 минути и грабна първия си трофей от Големия шлем. Андреева стана най-младата шампионка на „Ролан Гарос“ от Моника Селеш през 1992 г. Успехът е общо шеста титла в кариерата й и 36-а победа за сезона.

Финал, който започна с хаос

Сблъсъкът за титлата започна бурно, с четири поредни пробива между двете тенисистки. Хвалинска първа успя да спечели подаването си и поведе с 3:2, но това се оказа последният й силен момент в първия сет.

Андреева бързо намери ритъма си, стегна играта от основната линия и наложи темпо, на което полякинята все по-трудно отговаряше. Рускинята спечели четири поредни гейма и затвори първата част с 6:3, след като превърна колебливото начало в пълен контрол върху мача.

Младата шампионка удари безмилостно

Във втория сет Андреева вече играеше като тенисистка, която не смята да изпусне най-големия момент в кариерата си. Тя поведе с 3:0 след ранен пробив, а след това измъкна ключов гейм, в който изоставаше с 0:40 и трябваше да отразява три геймбола.

Този обрат окончателно наклони финала към рускинята. Последва нов пробив, после пети пореден гейм и аванс от 5:0, който остави Хвалинска почти без път назад. Полякинята все пак намали за 1:5 и успя да върне един пробив, когато Андреева сервираше за титлата.

Последният удар беше пробив

Хвалинска показа характер и се възползва от втората си възможност за пробив, за да направи резултата 2:5. Това обаче не разклати Андреева. Рускинята веднага отговори в следващия гейм, притисна съперничката си на сервис и реализира първия си мачбол за крайното 6:2.

Така финалът приключи не със сервис-гейм, а с пробив - символично за мач, в който Андреева наказваше всяко колебание на Хвалинска и постепенно превърна напрежението в тотално превъзходство.

От сензация до шампионка

Преди този турнир най-доброто постижение на Андреева на сингъл в Големия шлем беше четвъртфинал на „Уимбълдън“ през миналата година. В Париж обаче тя направи решителната крачка от голям талант към шампионка на най-високо ниво.

Титлата на „Ролан Гарос“ я изстрелва в нова категория. Само на 19 години тя вече има трофей от Големия шлем, шест титли в кариерата си и сезон, в който победите й продължават да се трупат със страховито темпо.

Хвалинска остана на крачка от чудото

За Мая Хвалинска финалът също беше огромен пробив, въпреки поражението. 24-годишната полякиня, която заемаше 114-о място в световната ранглиста при последното й обновяване, стигна до мача за титлата като квалификантка и направи най-силния турнир в кариерата си.

Преди Париж тя не беше преминавала отвъд втория кръг в основната схема на турнир от Големия шлем, като това се беше случило на „Уимбълдън“ през 2022 г. На „Ролан Гарос“ обаче Хвалинска изненада всички с похода си до финала, преди да бъде спряна от вдъхновената Андреева.

Най-младата кралица от ерата на Селеш

С победата си Мира Андреева се нареди до едно от най-знаковите постижения в историята на турнира. Тя стана най-младата шампионка на „Ролан Гарос“ след Моника Селеш през 1992 г. - сравнение, което само по себе си показва мащаба на триумфа.

Финалът в Париж не беше просто първа титла от Големия шлем за Андреева. Той беше заявка, че женският тенис има ново голямо име, което вече не чака бъдещето си, а го взима със сила още сега.

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