19-годишна рускиня взриви Париж и превзе Ролан Гарос
Мира Андреева срази сензацията Мая Хвалинска и стана най-младата шампионка в турнира от Моника Селеш
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Мира Андреева срази сензацията Мая Хвалинска и стана най-младата шампионка в турнира от Моника Селеш
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Рускинята се завръща на турнир в Майорка
Трима бежанци от Близкия изток изнасилили в Берлин 13-годишно момиче от руско семейство, живеещо в Германия, съобщи руският "Първи канал". Момичето вн...
ОДМВР - Бургас издирва Алина Петровна Корнилова /39г./ – руска гражданка, временно живееща в Свети влас, която е в неизвестност от 25.11.2015 г. Това...