Разкриха колко е богат Гришо

Григор Димитров стана 14-ият най-богат в историята на тениса, след като получи бонуса за силното си представяне в сериите „Мастърс“ през 2024 г. 34-годишният хасковлия е взел 492 230 долара от плана на ATP, според който играчите с най-добри резултати на мастърсите делят $ 18,3 млн.

Преди 2 г. Гришо игра на много високо ниво във въпросните турнири, когато проби до финал в Маями и до 1/4 финал в Париж. В кариерата си Димитров е заработил $31 727 833 от наградни фондове, с което той изпревари 15-ия във вечната ранглиста Давид Ферер (Исп).

Това означава, че Григор печели средно по 1.86 млн. за своите 17 пълни години в Тура. От началото на новия сезон обаче първата ни ракета, която падна с две места до №44, има едва две победи от 7 мача, което му е донесло $ 190 535, пише "Телеграф".

Лидер по пари е Новак Джокович със заработени цели 193,2 милиона, а границата от 60 милиона долара мина Яник Синер, след като онази вечер взе първата си купа в Индиън Уелс и дебютната за 2026 г. 24-годишният италианец прибра чек за 1,1 млн.

Той надви със 7:6 (6), 7:6 (4) Даниил Медведев (Рус) и стана едва третият в историята след Роджър Федерер и Джокович с титли от шестте мастърса на твърди кортове. Вторият в света триумфира в два поредни турнира от сериите без загубен сет, като това е изравнено най-добро постижение от 1990 г.

