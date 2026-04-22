Донски проби към четвъртфиналите в Рим. Нов връх в ранглистата

Българският национал за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Рим с награден фонд 97 640 евро. В тандем със Сидхант Бантия той постигна победа в два сета и продължава участието си в надпреварата. Успехът гарантира на българина и ново рекордно класиране в световната ранглиста. Донски затвърждава стабилната си форма на клей.

Донски и Бантия се наложиха над Серхио Мартос Горнес и Виджай-Сундар Прашант със 7:6(5), 6:4 след 85 минути игра. Първият сет беше напълно равностоен, без пробиви, като се стигна до тайбрек. В него българинът и неговият партньор поведоха убедително и затвориха частта със 7:5.

Във втория сет двамата започнаха силно и реализираха пробив още в началото, който се оказа решаващ за крайния изход на мача. Те запазиха преднината си до края и заслужено стигнаха до победата.

С този успех Донски добавя 16 точки към актива си в ранглистата на двойки. В момента той заема 105-о място, но вече си гарантира изкачване поне до 103-а позиция, което ще бъде най-доброто класиране в кариерата му.

В четвъртфиналите Донски и Бантия ще се изправят срещу победителите от двубоя между поставените под номер 4 Блейк Бейлдън и Мик Велдхер и италианците Андреа Вавасори и Матео Вавасори, които участват с „уайлд кард“.

