Браво! Новият стадион грее!

АРМИЯТА ОЖИВЯВА: ЦСКА ВЗРИВИ МРЕЖАТА С КЛИП ОТ СТАДИОНА, ЗАПОЧНА КЛЮЧОВ ЕТАП ОТ СТРОЕЖА!

„Седалка по седалка. Ред по ред.“ С тези емоционални и силни думи започва последната публикация на ЦСКА в социалната мрежа „Фейсбук“, която е придружена от впечатляващ видеоклип. Чрез него „червените“ информираха своята вярна публика, че днес официално е стартирало поставянето на седалките в сектор „В“ на изцяло обновяващия се стадион “Българска армия”, пише Блиц.

Мечтата придобива ясни очертания

От ръководството на клуба определиха този момент като още един знаков и исторически етап по дългия път към голямото завръщане у дома. С всеки изминал ден бъдещият модерен дом на армейците оживява пред очите на спортната общественост, а строителните дейности в Борисовата градина навлизат в своята най-вълнуваща за привържениците фаза.

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