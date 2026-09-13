ЦСКА с извънредно решение за стадион "Българска армия"
Червените са решени на всичко за целта
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Червените са решени на всичко за целта
Мечтаната придобивка е радост на футболистите
Подготовката за изграждането му вече стартира
Червените искат реакция от ДНСК
Представители на „Национална спортна база" ЕАД - София днес пристигат в Петрич, за да влязат във владение на Национална спортна база „Цар Самуил". Пре...
Умален вариант на статуята на Христо Стоичков, която ще украси ст. "Българска армия", беше представен в присъствието на нейния автор - скулптора Коста...
Феновете на ЦСКА блокираха "Орлов мост"
София. Фенове на ЦСКА организират втори протест заради недоволството към собствениците „Титан" и неяснотата за бъдещето на техния любим отбор. Те се...
Над 1 000 червени фена посрещнаха Стоичков на „Армията".