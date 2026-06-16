ЦСКА с извънредно решение за стадион "Българска армия"

От ЦСКА имат намерение да пратят писмо до УЕФА, ако жребият за първия кръг на Лига Европа, който предстои да бъде теглен по-късно днес, отреди "червените" да бъдат домакини в първия мач. Причината е ясна - ако столичани са гости в първия двубой, клубът ще спечели още една седмица, за да оформи последните детайли по завръщането на стадион "Българска армия".

Мачовете от първия кръг на Лига Европа са на 9 и 16 юли, което значи, че ЦСКА може да играе в своя дом след месец, което ще е сбъдната мечта за привържениците на отбора.

По принцип е ясно, че ако се падне 31-кратните шампиони да бъдат домакини на 9 юли, а УЕФА не уважи тяхната молба за смяна на домакинствата, от клуба пак ще направят всичко възможно, дори и с денонощен труд, ЦСКА да приеме първия си евросъперник на "Армията". Но една седмица допълнително ще бъде отлична новина за 31-кратните шампиони.

Собствениците на клуба са твърдо решени да започнат новия сезон на своя стадион, без значение от цената.

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