Разбраха се! Новата заплата на Винисиус в Реал Мадрид

Реал Мадрид е готов да плаща на Винисиус 24 милиона евро годишно. Мадридският клуб отправи съответна оферта към бразилското крило, която според съобщенията удовлетворява и двете страни.

По-рано се появи информация , че клубът и футболистът са се споразумели за условията на нов договор. Както пише Cadena SER, за първи път от началото на преговорите по новия договор и двете страни приключиха срещата положително.

Настоящият договор на нападателя, на стойност 20 милиона евро на сезон, е до 30 юни 2027 г. Винисиус играе за Мадрид от 2018 г.