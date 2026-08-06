Спорт

Разбраха се! Новата заплата на Винисиус в Реал Мадрид

Настоящият договор на нападателя, на стойност 20 милиона евро на сезон, е до 30 юни 2027 г.

Разбраха се! Новата заплата на Винисиус в Реал Мадрид
06 авг 26 | 12:00
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Григор Атанасов

Реал Мадрид е готов да плаща на Винисиус 24 милиона евро годишно. Мадридският клуб отправи съответна оферта към бразилското крило, която според съобщенията удовлетворява и двете страни.

По-рано се появи информация , че клубът и футболистът са се споразумели за условията на нов договор. Както пише Cadena SER, за първи път от началото на преговорите по новия договор и двете страни приключиха срещата положително.

Настоящият договор на нападателя, на стойност 20 милиона евро на сезон, е до 30 юни 2027 г. Винисиус играе за Мадрид от 2018 г.

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Автор Григор Атанасов

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