„Ролан Гарос“ остана без защитаващата титлата Коко Гоф

Защитата на титлата на Коко Гоф на „Ролан Гарос“ приключи едва в третия кръг след драматична загуба от Анастасия Потапова. Поставената под номер 28 Потапова надви четвъртата в схемата американка с 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 и записа най-голямата победа в кариерата си.

Мачът премина през тежки обрати, общо 14 пробива и решителен трети сет, в който Потапова изоставаше с 1:3, но успя да се върне и да затвори срещата. Така Гоф последва Елена Рибакина сред рано отпадналите фаворитки, а Ига Швьонтек остана единствената бивша шампионка в основната схема.

Гоф започна двубоя с успех в първия сет, но през целия мач имаше сериозни трудности със сервиса. Началният й удар не намери стабилност до края, а Потапова се възползва от колебанията в ключовите моменти. Сменилата паспорта си рускиня демонстрира формата, която показа през пролетта на европейските кортове, след като само преди три месеца беше извън топ 100, но силните й резултати през 2026 година я изкачиха до 28-ото място в схемата.

Решителният сет изглеждаше тръгнал в полза на Гоф, която поведе с 3:1. Потапова обаче успя да обърне хода на частта в мач, в който пробивите валяха един след друг. В края тя показа повече устойчивост и спечели последната част с 6:4.

Следващата съперничка на Потапова ще бъде рускинята Анна Калинская. Тя също стигна напред след трисетов успех - 6:3, 0:6, 6:2 срещу колумбийката Мария Осорио Серано.

Френската публика също имаше повод за силни емоции. Диан Пари, последната представителка на домакините в турнира, отстрани американката Аманда Анисимова със 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) и за първи път в кариерата си стигна до четвъртия кръг на турнир от „Големия шлем“. След мача тя се появи пред журналистите с фланелка на футболния Пари Сен Жермен, в тон с други спортни събития от деня.

23-годишната французойка, която е номер 92 в света, беше бурно подкрепяна от публиката на корта „Филип Шатрие“. Пари започна трудно и изоставаше с 1:3 в първия сет, но след това взе пет поредни гейма и затвори частта при третата си точка за сет. Във втория сет Анисимова направи пробив в точния момент и изравни резултата. В третия Пари проби за 4:3, но веднага допусна ри-брейк, а мачът беше решен в тайбрек, в който французойката наложи волята си.

Следващата й съперничка ще бъде Мая Хвалинска, 114-а в ранглистата на WTA. Полякинята участва за първи път на „Ролан Гарос“, премина през квалификациите и вече е във втората седмица на турнира след серия силни победи, включително днешния успех над Мария Сакари.

Друга американка - Мадисън Кийс, продължава напред. В последния женски мач за деня тя елиминира канадката Виктория Мбоко след 6:3, 5:7, 7:5 и също намери място в следващия кръг.

