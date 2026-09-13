Барселона помете Елче с 5:0, новите звезди блеснаха веднага
Адейеми се разписа при дебюта си, Гордън даде две асистенции, а шампионите превърнаха второто полувреме в наказателна акция
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Адейеми се разписа при дебюта си, Гордън даде две асистенции, а шампионите превърнаха второто полувреме в наказателна акция
Анастасия Потапова обърна американката в три сета, а Ига Швьонтек остана единствената бивша шампионка в схемата
Благой Иванов - Багата ще защитава световната си титла в ММА на 17 юни. Негов съперник ще бъде Джош Копланд, известен като Пукавата мечка. "Подписах...