Енрике празнува исторически връх, Артета остана с болката от дузпите

Пари Сен Жермен отново е на върха в Шампионската лига, а финалът срещу Арсенал в Будапеща остави две напълно различни треньорски реакции - възторгът на Луис Енрике и болезненото разочарование на Микел Артета. Парижани спечелиха с 4:3 след изпълнение на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха 1:1. Кай Хаверц даде аванс на Арсенал още в 6-ата минута, Усман Дембеле изравни от дузпа в 65-ата, а при наказателните удари англичаните два пъти не уцелиха вратата. Така ПСЖ защити трофея си, а Арсенал остана само на няколко удара от най-голямото отличие в клубния футбол.

Енрике: Втората титла ни прави по-силни

Луис Енрике определи втория триумф на ПСЖ в Шампионската лига като „още по-голям“ от миналогодишния успех. „Още по-голямо е, защото знаехме за трудностите да играем срещу Арсенал. И сега за нас като отбор и град е невероятно да го спечелим“, каза испанецът пред Canal Plus по време на празненствата на терена на „Пушкаш Арена“.

Той призна, че финалът е бил много оспорван, но подчерта, че според него ПСЖ е заслужил трофея през сезона. „Мисля, че го заслужихме през сезона, дори финалът да беше наистина оспорван“, добави Енрике, след като парижани станаха първият отбор след Реал Мадрид, който успява да запази трофея в Шампионската лига.

След титлата испанецът вече е сред малцината треньори с три европейски купи. Преди това той изведе Барселона до трофея през 2015 година, а сега се нарежда до Карло Анчелоти, Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Пеп Гуардиола.

„Аз легенда? Не ме интересува“

На пресконференцията Енрике говори за труда, постоянството и характера на отбора си, но не скри колко труден е бил сблъсъкът с Арсенал. „Беше много трудно и трудно. Поздравления за Арсенал, беше много трудно“, каза той.

Испанецът призна силата на „артилеристите“ при статичните положения и обясни, че ПСЖ се е опитал да отговори с контрол върху топката и преса. „Играха страхотно. Нормално е. Опитват се да водят мача във фази, които предварително са планирали. Ясно е, силни са. Ние се опитахме да контролираме топката и да пресираме. Спечелихме титлата. Емоциите, които са в мене, смесени са - умора и радост“, заяви треньорът на парижани.

Попитан дали вече трябва да бъде смятан за легенда на футбола, Енрике отговори рязко: „Аз легенда? Не ме интересува. Интересуват ме други неща, а именно как да сме още по-добри и да намалим грешките“.

Той добави, че е виждал само Реал Мадрид да постига нещо подобно. „Първата титла винаги е историческа. Втората те прави по-силен“, каза Енрике. Според него Париж и ПСЖ вече са се присъединили към групата на най-добрите клубове и целта е да останат там със стил на игра, който хората обичат да гледат.

Артета: Болка - това е

Докато Енрике говореше за исторически връх, Микел Артета застана пред медиите с напълно различно чувство. Мениджърът на Арсенал призна, че загубата след дузпи е изключително тежка, особено след представянето на отбора му във финала.

„Много е трудно да се приеме. Когато играеш толкова стабилно и накрая изгубиш трофея при дузпите, това е тежко“, каза Артета.

На въпрос дали Арсенал е трябвало да получи дузпа за нарушение срещу Нони Мадуеке в продълженията, испанецът отговори: „Прегледах го отново и лесно може да бъде дузпа. Реферът взе това решение, взе друго при Москера и това е трудно“.

„Болка - това е. Когато си толкова близо в състезанието, а днес си на няколко дузпи от спечелването на най-голямото клубно футболно състезание, така трябва да се чувстваме“, каза още мениджърът на Арсенал.

Гордост след най-тежкия удар

Артета подчерта, че болката е смесена с гордост. Той благодари на играчите и щаба си не само за финала в Шампионската лига, а и за целия път, който отборът е извървял през сезона.

„Но болката е смесена с гордост. Това, което казах на играчите и щаба, е, че дори да им кажа милион пъти „благодаря“, това няма да е достатъчно. Не е защото спечелихме Висшата лига, нито защото играхме финала за Купата на лигата, нито защото играхме финала на Шампионската лига по начина, по който го направихме. Заради радостта и моментите, които преживяхме заедно всеки ден, и това е над всичко друго“, заяви той.

Попитан дали Арсенал скоро отново ще стигне до финала, Артета беше предпазлив. „Не знам, ще трябва да го заслужим. Същият прогрес, който имахме през последните няколко години, ще трябва да го направим отново, а нивото се повишава всеки сезон“, каза той.

Не загубихме нито един мач в турнира

Мениджърът отбеляза, че Арсенал не е загубил нито един мач в турнира, но решаващите моменти не са били в полза на тима му. Той посочи отсъдената дузпа срещу Москера, ситуацията с Мадуеке и самите наказателни удари като разликите, които са наклонили финала към ПСЖ.

Артета обясни и избора на изпълнители при дузпите. По думите му Габриел Магаляеш сам е поискал да бие петата. Обичайните изпълнители са щели да бъдат Букайо Сака, Мартин Йодегор и Кай Хаверц, но ситуацията е наложила други решения. „Ако видите Еберечи Езе да изпълнява дузпи на тренировка, той не пропуска нито една. Но не го направи днес. Жалко е, че нямаме същата прецизност и ефективност, които имаха те, и това е причината да не спечелим“, завърши Артета.

