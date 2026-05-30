Гордост без граници: Родните грации са златните кралици на Европа!

България триумфира с грандиозна и безапелационна победа, като завоюва отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика! Пред препълнените трибуни на Двореца на културата и спорта във Варна нашите златни момичета изнесоха истински лекция по грация и класа, оставяйки далеч зад гърба си най-големите сили в световния спорт.

Абсолютна доминация

Космическият успех бе изкован благодарение на перфектните десет изигравания на индивидуалните ни състезателки Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и на диамантения ни ансамбъл. София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова показаха желязна психика и събраха недостижим актив от 277.600 точки.

Нашите лъвици буквално отказаха конкуренцията, като оставиха на второ и трето място отборите на Израел и Русия с равен брой точки (274.650). В топ 6 на Европа място намериха още колоси като Испания, Германия и Италия, които останаха безсилни пред българския гений.

Тронът отново е наш!

С този исторически триумф България затвърди статута си на абсолютен хегемон в този спорт. След като бяхме отборни шампиони през 2022, 2023 и 2024 година, родните грации бързо поправиха миналогодишното отстъпление пред Италия. Днес справедливостта е възстановена, а българският флаг гордо се издига най-високо на Стария континент! На крака пред българските шампионки!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com