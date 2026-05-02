Триумф за България в художествената гимнастика! Момичетата ни пишат история

България постигна исторически успех, след като спечели сребърен медал в отборните Крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика, провеждаща се в Баку. Новият и изключително атрактивен формат дебютира в надпреварата, а българските гимнастички веднага се наредиха сред първите медалисти в историята му.

Националният тим в състав Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова демонстрира изключителна класа, устойчивост и шампионски дух. След силни квалификации те потвърдиха нивото си и в елиминациите, където не оставиха съмнения в амбициите си.

На четвъртфиналите срещу Грузия българките бяха категорични. Сияна Алекова доминира с впечатляващите 26,300 на обръч срещу 19,500 за Елена Бакрадзе. Александра Петрова също бе убедителна на топка - 25,900 срещу 23,450 за Нита Джамагидзе. С общ резултат 52,200 срещу 42,500 България безапелационно се класира за полуфиналите.

В следващия етап националките се изправиха срещу Израел. Деа Емилова изигра силно съчетание с бухалки и получи 24,300 срещу 23,550 за Ребека Милър, което изпрати България на финала и гарантира медал.

В решаващата битка за златото, в съчетанието с лента, Емилова допусна неточности и с резултат 22,600 българският тим остана със сребърното отличие. Победител стана отборът на AIN 2 (Русия) с 25,450, а бронзът отиде при Израел след успех над Беларус с 24,800 срещу 22,600.

Постижението на българките е още по-впечатляващо, като се има предвид, че Деа Емилова участва след контузия и без пълноценни тренировки в последната седмица преди състезанието. Въпреки това тя показа характер и допринесе ключово за успеха.

Съдия за България при девойките беше Цвета Кузмова.

С този резултат България завършва Европейската купа с общо три сребърни медала при девойките, след като Деа Емилова завоюва второ място на лента, а Александра Петрова се класира втора на топка. Българското участие в Баку затвърди позицията на страната ни като водеща сила в художествената гимнастика и даде сериозна заявка за бъдещи успехи.

