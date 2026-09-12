Триумф за България в художествената гимнастика! Момичетата ни пишат история
Алекова, Петрова и Емилова донесоха нова гордост от Европейската купа
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Алекова, Петрова и Емилова донесоха нова гордост от Европейската купа
До момента имаме 13 медала от европейската купа
До момента българските състезателки имат 11 медала от Европейската купа по художествена гимнастика
Водещият ни алпиец е 11-и в слалома с всички звезди
Борис Георгиев е №1 в Малага
Теа Щърбанова спечели при дамите
Нощно шоу във водите на язовир Искър
Националът е 11-и на слалома в Леви
Блестящо представяне за златните момичета в "Арена Армеец". Това определение даде президентът Росен Плевнелиев по повод участието на нашите грации в С...
Победителката от паралелния слалом за Световната купа в Москва 2013 Лена Дюр (Гер) е най-титулованата алпийка, която ще участва в двама слалома за Евр...
Лейрия. Атлет №1 на България за 2013-а година Георги Иванов завърши на престижното трето място в тласкането на гюле на Европейската купа по зимни хвър...
Президентът Росен Плевнелиев, председателят на БФСки Цеко Минев и ски-легендата Петър Попангелов наградиха призьорите
Боровец. Рекордните за състезание от ранга на Европейската купа по ски 17 държави са потвърдили че ще участват с алпийци в гигантския слалом и слалом...
София. Янислав Герчев стана шампион в категория до 60 кг на провеждащата се в столичната зала „Арена Армеец" Европейска открита купа по джудо. Само 36...
Правец. Точно 64 атлети от 23 държави ще вземат участие на 8 юни в Европейската купа на 10 000 м в Правец. Това стана ясно по време на официалната пре...
Правец. Първият вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕА) Хосе-Луис де Карлос (Исп) ще е специален гост на Европейската купа на 10 000 м в Правец на...