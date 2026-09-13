Триумф за България в художествената гимнастика! Момичетата ни пишат история
Алекова, Петрова и Емилова донесоха нова гордост от Европейската купа
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Алекова, Петрова и Емилова донесоха нова гордост от Европейската купа
Те успяха да спечелят две сребърни отличия в конкуренция с над 100 участници
Бронзът е по-сладък от среброто, обяви селекционерът на малките национали
След като вече счупи всички постигнати рекорди до момента и за по-малко от месец донесе повече медали за страната отколкото през цялата изминала 2017г...
Националният отбор на България стартира ударно участието си на Европейското клубно първенство което се провежда в Истанбул. До този момент от първия и...
Ивет Лалова спечели два сребърни медала от Евро 2016 в спринтовете на 100 и 200 м и накара всички на шампионата на Стария континент отново да говорят...
Три сребърни медала завоюва днес българският параолимпийски отбор в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увр...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи сребърните медали в многобоя на българския ансамбъл по художествена гимнастика във втория ден от С...
Българският ансамбъл по художествена гимнастика спечели два сребърни медала на отделните уреди в турнира от веригата Гран При в руската столица Москва...