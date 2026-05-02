Всичко или нищо на „Георги Аспарухов“. Левски гони титлата срещу ЦСКА 1948

Левски приема днес ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов“ в среща от 32-рия кръг на Първа лига. Двубоят започва в 19:00 часа. Напрежението е огромно, защото този мач може да се окаже решаващ за титлата.
„Сините“ са на прага да прекъснат 17-годишната си суша без шампионски трофей и при успех ще направят огромна крачка към върха. Съставът на Хулио Веласкес е близо до детрониране на Лудогорец и може да го постигне още тази вечер пред пълните трибуни на „Герена“.
Разликата между двата отбора в класирането е 11 точки в полза на Левски при оставащи пет кръга до края на сезона. Това дава сериозно предимство на столичния тим, който влиза в двубоя с високо самочувствие след победата с 3:1 над ЦСКА в първия кръг на плейофите.
ЦСКА 1948 обаче също показва силна форма и няма да бъде лесен съперник. Тимът на Александър Александров победи Лудогорец с 2:1 в Разград и заема второто място в класирането, като продължава битката за участие в евротурнирите.
В другите срещи от кръга Берое приема Славия от 14:00 часа в важен двубой за домакините, които са застрашени от изпадане. Старозагорци спечелиха с 2:1 като гост на Спартак Варна в предишния кръг, докато „белите“ направиха 1:1 срещу Ботев Враца.
Ботев Враца посреща Спартак Варна от 16:30 часа. Домакините са в по-спокойна позиция, докато „соколите“ се борят за всяка точка в битката за оцеляване.
Програма за втория плейофен кръг в Първа лига:
Петък
Септември София – Монтана 1:1
Добруджа – Локомотив София 0:3
Събота
14:00 ч. Берое – Славия
16:30 ч. Ботев Враца – Спартак Варна
19:00 ч. Левски – ФК ЦСКА 1948
Неделя
13:30 ч. Арда – Черно море
16:15 ч. Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив
19:00 ч. ЦСКА – Лудогорец
