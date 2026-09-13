Триумф за България в художествената гимнастика! Момичетата ни пишат история
Алекова, Петрова и Емилова донесоха нова гордост от Европейската купа
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Алекова, Петрова и Емилова донесоха нова гордост от Европейската купа
Вече сме в олимпийското село. Снимка с нашите герои от бокса!
Среброто е на сметката на Стилияна Николов
Страната ни спечели още четири медала от международния турнир "София къп"
Стилияна Николова изигра страхотно съчетанието си и заслужи оценка от 34.450 точки
Отличиха най-именитите ни спортисти
Олимпийската титла тотално ме промени
Заради контузията на световното на Лаура Траат
Няколко стотин души с много цветя, знамена и специално изработени за случая транспаранти посрещнаха възторжено националните състезателки по художестве...
Или защо бронзът на гимнастичките е с цената на титла Пет красавици върнаха славата на един от "българските" спортове. Художествената гимнастика, в к...
Българският ансамбъл по художествена гимнастика затвърди световната си класа, като се класира за финала на олимпиадата в Рио. Грациите изиграха силно...
Блестящо представяне за златните момичета в "Арена Армеец". Това определение даде президентът Росен Плевнелиев по повод участието на нашите грации в С...
Рускините са машини, но нашите са огън, заяви Красен Кралев Ансамбълът ни по художествена гимнастика смаза конкуренцията в Гран при на София. Грациит...
Националният ансамбъл по художествена гимнастика спечели бронзов медал на обръчи и бухалки на световното първенство в Щутгарт. Нашите момичета завърши...