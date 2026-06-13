Енрике празнува исторически връх, Артета остана с болката от дузпите
Пари Сен Жермен защити трофея в Шампионската лига след 4:3 срещу Арсенал, а двамата треньори посрещнаха финала от две напълно различни крайности
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Пари Сен Жермен защити трофея в Шампионската лига след 4:3 срещу Арсенал, а двамата треньори посрещнаха финала от две напълно различни крайности
Микел Артета постигна първа победа начело на "топчиите"
Договорът на испанеца е за 3,5 години
Двете страни изглежда се разбраха