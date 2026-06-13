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Енрике празнува исторически връх, Артета остана с болката от дузпите
Снимка: Клубен сайт на Пари Сен Жермен

Енрике празнува исторически връх, Артета остана с болката от дузпите

Пари Сен Жермен защити трофея в Шампионската лига след 4:3 срещу Арсенал, а двамата треньори посрещнаха финала от две напълно различни крайности

31 май | 7:39
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