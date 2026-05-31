Александър Василев с първа турнирна титла при мъжете

Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Александър Василев спечели първата си титла на сингъл в турнир за мъже. 19-годишният национал победи на финала в Куршумлийска баня Денис Клок (Русия) 6:2, 4:6, 6:2 в пълен с обрати мач, продължил два часа и 27 минути.

Александър проби рано в първия сет и това се оказа достатъчно за спечелването му, но във втория нещата вървяха гейм за гейм. При 3:4 Василев загуби подаването си, спечели следващия гейм, но веднага допусна нов пробив, а с това и сета.

В третия Сашо беше безупречен. С общо три пробива в подаването на съперника Василев стигна до мачбол в осмия гейм и след бекхенд в мрежата на Клок вдигна триумфално ръце.

Победата ще изкачи Александър за първи път в топ 700 на световната ранглиста. Любопитното е, че двамата с другия посланик на ОББ и Mastercard, Иван Иванов, вече имат абсолютно еднакъв точков актив.

