Двама аут от Лудогорец. Левски и ЦСКА в битка за единия

Детронираният от Левски Лудогорец се разделя с две от големите си звезди. Това обявиха официално от клуба.

Това са халфът Педро Нареси и защитникът Диниш Алмейда. За първия сериозна битка за подписа му водят Левски и ЦСКА, както и още редица клубове от чужбина, пише gol.bg. Вторият се смята за сигурно ново попълнение на "червените".

"Благодарим им за приноса към клуба и им пожелаваме успех занапред", написаха от Лудогорец за звездното си дуо.

Диниш Алмейда записа за зелените 10 гола и 4 асистенции в 104 мача.

Нареси пък има 4 попадения и 7 голови подавания в 172 срещи, като преди орлите бе играл за Сеара.

