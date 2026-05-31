Стилияна Николова отново №1 в Европа! Поредна титла

Стилияна Николова спечели титлата във финала с бухалки на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Състезателката на Валентина Иванова представи отлично своето съчетание и получи оценка от 29.750 точки (13.400 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност и 0.050 наказание), с което за втора поредна година стана европейска шампионка на този уред.

За Николова това е четвърти медал от шампионата след отборната титла и сребърните отличия в многобоя и във финала с топка.

Сребърното отличие с бухалки спечели Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а бронзовият медал остана за Даниела Муниц (Израел), също с 29.200 точки.

До момента България има общо седем медала от шампионата – четири златни и три сребърни.

