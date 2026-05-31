Левски готви шеметен трансфер за милиони

Новият шампион на България – Левски, проявява сериозен интерес към полузащитника на Астана Иван Башич, съобщава Sports.kz. Нашият шампион вече е предприел конкретни стъпки за привличането на босненския национал.

Сините са изпратили първа оферта на стойност около 2.5 млн. евро за правата на 24-годишния халф. Въпреки това от Астана не бързат с отговор, тъй като очакват силно представяне на Башич на предстоящия Мондиал 2026 с фланелката на Босна и Херцеговина, което би увеличило цената му.

Футболистът е ключова фигура за Астана и има договор с тима до 2028 г., като в текущия сезон в Казахстан има 1 гол и 2 асистенции в 10 мача.

Националният отбор на Босна, за който се състезава Иван Башич, е участник на Мондиал 2026, след като шокиращо отстрани Италия в баражите в зона “Европа”. Тимът попадна в група В на форума, където ще премери сили с отборите на Канада (12 юни), Швейцария (18 юни) и Катар (24 юни).

Интересно е, че Башич, записал 16 мача за Босна, всъщност е родом от Имотски, Хърватия. Идва в Астана през 2025 г., като в юношеските си години е бил в Посушие и Зрински, като с тима от Мостар дебютира в мъжкия футбол. За Зрински (2020-2022) има 7 гола и 10 асистенции в 46 мача. След това защитава цветовете на Оренбург (2022-2025), където записва 4 гола и 7 голови подавания за 86 срещи. В Астана има 3 гола и 6 асистенции в 25 мача, уточнява „Тема Спорт“.

