Поставиха голямата цел в ЦСКА. Парите са много

Ръководството на ЦСКА постави безусловна цел титла през следващия сезон, а в тази посока са и преговорите с евентуални нови попълнения. На набелязаните футболисти се обещават огромни бонуси при спечелване на златните медали в първенството, пише „Тема Спорт“.

Освен това е предвидена и отборна премия, която ще бъде обявена в съблекалнята по време на лятната подготовка. Тя ще е значително по-голяма от тази, която си разделиха в Левски при триумфа през завършилата наскоро кампания.

Футболистите на ЦСКА са получили отборен бонус и за вдигането на купата на България. Титла в първенството обаче ще им донесе в пъти по-големи възнаграждения. В договорите на новите играчи, както и досега, ще има залегнали премии и при класиране за същинската фаза на евротурнирите. Те също ще са доста високи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com