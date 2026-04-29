Шок в Мадрид. Баптист изхвърли Сабаленка след 6 спасени мачбола

Истински трус в турнира от сериите УТА 1000 в Мадрид, след като американката Хейли Баптист елиминира световната №1 Арина Сабаленка с 2:6, 6:2, 7:6(6) и се класира за полуфиналите. Поставената под №30 в схемата тенисистка постигна един от най-големите успехи в кариерата си, като спаси цели шест мачбола и пречупи действащата шампионка след 2 часа и 32 минути битка.

Сабаленка започна уверено и взе първия сет с 6:2 след ранен пробив и пълен контрол върху играта. Във втората част обаче Баптист обърна сценария, реализира два поредни пробива за 4:0 и изравни сетовете след 6:2, демонстрирайки агресивна и уверена игра.

Решителният трети сет се превърна в истински трилър. Сабаленка поведе с 5:4, но пропусна пет мачбола, което се оказа фатално. Американката отговори с пробив и аванс 6:5, но водачката в ранглистата върна пробива за 6:6. В тайбрека драмата достигна връхната си точка - Сабаленка отново пропусна шанс да затвори мача, а Баптист показа железни нерви и спечели с 8:6.

Така американката се класира за първия си полуфинал на подобно ниво в Мадрид, където ще се изправи срещу деветата поставена Мира Андреева.

