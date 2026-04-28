Внезапно си отиде важна личност у нас

На 26 април вечерта, на 74-годишна възраст, внезапно почина Владимир Недялков – бивш областен управител на Русе в периода 1991–1993 г. Областната администрация в Русе съобщи за загубата на видния юрист и общественик, който ще остане в историята на региона със своите ключови държавнически решения.

Сред най-значимите постижения на Недялков са неговият личен принос за преместването на административния център на областта от Разград в Русе, както и активната му роля в процеса по прерастването на Висшето техническо училище „Ангел Кънчев“ в Русенски университет.

Той беше и един от учредителите на Сдружението на бившите областни управители, като до края на дните си остана посветен на каузата за просперитета на русенския край.

Негови колеги и съмишленици го описват като човек, който винаги е вярвал в доброто и е довършвал започнатото с непоколебима енергия.

Областният управител Драгомир Драганов изрази своите съболезнования, като подчерта, че Владимир Недялков ще бъде запомнен като ярка политическа фигура от зората на демокрацията, защитаваща принципите на свободата и законността.

По думите му, в своята дейност Недялков се е ръководил единствено от отговорността към хората и стремежа към развитие, съчетани със силно чувство за дълг и мисъл за бъдещето на общността.

Поклонението пред тленните останки на Владимир Недялков ще се състои на 29 април (сряда) от 12:00 часа в църквата „Всех Святих“ в град Русе. Ръководството и екипът на Областната администрация изказват искрени съболезнования на семейството и близките му.

