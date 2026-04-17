Джокович обяви тежко решение

Бившият водач в световната ранглиста при мъжете Новак Джокович съобщи, че няма да участва в предстоящия турнир от сериите "Мастърс" на клей в Мадрид, Испания.

Решението на 38-годишния сърбин не е изненада, тъй като той вече пропусна надпреварите от висока категория в Маями и Монте Карло заради проблем с рамото, от който все още се възстановява.

Джокович има сериозни успехи в испанската столица, като е триумфирал там три пъти - през 2011, 2016 и 2019 година.

"Мадрид, за съжаление няма да мога да играя тази година. Продължавам да се възстановявам, за да мога да се завърна скоро. До скоро!", написа балканецът в профила си в социалните мрежи, предаде "Фокус".

