Лошо. Отново загуба за България

Националният отбор на България отстъпи с 0:1 на Черна гора в приятелска среща, играна на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. И двата тима няма да участват на Мондиал 2026, а контролата бе част от подготовката им за предстоящите официални ангажименти.

Единственото попадение в мача падна в 68-ата минута. Балша Секулич се възползва от подаване при съмнения за засада, напредна по дясното крило и с точен удар преодоля Даниел Наумов за 0:1.

Българският тим не успя да стигне до изравняване до края на двубоя и записа поражение пред собствена публика. Въпреки няколкото добри възможности пред двата отбора, голът на Секулич се оказа решаващ за крайния изход на срещата.

