Футболна треска: Ето кога са най-чаканите двубои на Световното

Ясна е пълната програма за груповата фаза на Мондиал 2026. Предстоящото Световно първенство за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, така че ще бъде най-голямото издание за всички времена. Турнирът стартира на 11 юни с мача между Мексико и Южна Африка от 22:00 часа българско време, а новият световен шампион ще стане ясен на 19 юли по същото време, съобщава NOVA.

Груповата фаза предлага редица любопитни двубои, а още в първите дни ще видим в действие някои от големите фаворити – Бразилия, Германия, Аржентина, Франция, Испания, Португалия, Англия и Нидерландия.

Пълната програма на Световното първенство по футбол през 2026 година:

Групова фаза (часовете са в българско време)

► 11.06.2026

22:00 Мексико - Южна Африка

► 12.06.2026

05:00 Южна Корея - Чехия

22:00 Канада - Босна и Херцеговина

► 13.06.2026

04:00 САЩ - Парагвай

22:00 Катар - Швейцария

► 14.06.2026

01:00 Бразилия - Мароко

04:00 Хаити - Шотландия

07:00 Австралия - Турция

20:00 Германия - Кюрасао

23:00 Нидерландия - Япония

► 15.06.2026

02:00 Кот Д'Ивоар - Еквадор

05:00 Швеция - Тунис

19:00 Испания - Кабо Верде

22:00 Белгия – Египет

► 16.06.2026

01:00 Саудитска Арабия - Уругвай

04:00 Иран - Нова Зеландия

22:00 Франция - Сенегал

► 17.06.2026

01:00 Ирак - Норвегия

04:00 Аржентина - Алжир

07:00 Австрия - Йордания

20:00 Португалия - ДР Конго

23:00 Англия - Хърватия

► 18.06.2026

02:00 Гана - Панама

05:00 Узбекистан - Колумбия

19:00 Чехия - Южна Африка

22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина

► 19.06.2026

01:00 Канада - Катар

04:00 Мексико - Южна Корея

22:00 САЩ - Австралия

► 20.06.2026

01:00 Шотландия - Мароко

03:30 Бразилия - Хаити

06:00 Турция - Парагвай

20:00 Нидерландия - Швеция

23:00 Германия - Кот Д'Ивоар

► 21.06.2026

03:00 Еквадор - Кюрасао

07:00 Тунис - Япония

19:00 Испания - Саудитска Арабия

22:00 Белгия - Иран

► 22.06.2026

01:00 Уругвай - Кабо Верде

04:00 Нова Зеландия - Египет

20:00 Аржентина - Австрия

► 23.06.2026

00:00 Франция - Ирак

03:00 Норвегия - Сенегал

06:00 Йордания - Алжир

20:00 Португалия - Узбекистан

23:00 Англия - Гана

► 24.06.2026

02:00 Панама - Хърватия

05:00 Колумбия - ДР Конго

22:00 Швейцария - Канада

22:00 Босна и Херцеговина - Катар

► 25.06.2026

01:00 Мароко - Хаити

01:00 Шотландия - Бразилия

04:00 Южна Африка - Южна Корея

04:00 Чехия - Мексико

23:00 Кюрасао - Кот Д'Ивоар

23:00 Еквадор - Германия

► 26.06.2026

02:00 Тунис - Нидерландия

02:00 Япония - Швеция

05:00 Турция - САЩ

05:00 Парагвай - Австралия

22:00 Норвегия - Франция

22:00 Сенегал - Ирак

► 27.06.2026

03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия

03:00 Уругвай - Испания

06:00 Нова Зеландия - Белгия

06:00 Египет - Иран

► 28.06.2026

00:00 Панама - Англия

00:00 Хърватия - Гана

02:30 Колумбия - Португалия

02:30 ДР Конго - Узбекистан

05:00 Алжир - Австрия

05:00 Йордания - Аржентина

► Финал

19.07. неделя 22:00 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com