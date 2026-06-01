Футболна треска: Ето кога са най-чаканите двубои на Световното

Ясна е пълната програма за груповата фаза на Мондиал 2026. Предстоящото Световно първенство за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, така че ще бъде най-голямото издание за всички времена. Турнирът стартира на 11 юни с мача между Мексико и Южна Африка от 22:00 часа българско време, а новият световен шампион ще стане ясен на 19 юли по същото време, съобщава NOVA.
Груповата фаза предлага редица любопитни двубои, а още в първите дни ще видим в действие някои от големите фаворити – Бразилия, Германия, Аржентина, Франция, Испания, Португалия, Англия и Нидерландия.
Пълната програма на Световното първенство по футбол през 2026 година:
Групова фаза (часовете са в българско време)
► 11.06.2026
22:00 Мексико - Южна Африка
► 12.06.2026
05:00 Южна Корея - Чехия
22:00 Канада - Босна и Херцеговина
► 13.06.2026
04:00 САЩ - Парагвай
22:00 Катар - Швейцария
► 14.06.2026
01:00 Бразилия - Мароко
04:00 Хаити - Шотландия
07:00 Австралия - Турция
20:00 Германия - Кюрасао
23:00 Нидерландия - Япония
► 15.06.2026
02:00 Кот Д'Ивоар - Еквадор
05:00 Швеция - Тунис
19:00 Испания - Кабо Верде
22:00 Белгия – Египет
► 16.06.2026
01:00 Саудитска Арабия - Уругвай
04:00 Иран - Нова Зеландия
22:00 Франция - Сенегал
► 17.06.2026
01:00 Ирак - Норвегия
04:00 Аржентина - Алжир
07:00 Австрия - Йордания
20:00 Португалия - ДР Конго
23:00 Англия - Хърватия
► 18.06.2026
02:00 Гана - Панама
05:00 Узбекистан - Колумбия
19:00 Чехия - Южна Африка
22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина
► 19.06.2026
01:00 Канада - Катар
04:00 Мексико - Южна Корея
22:00 САЩ - Австралия
► 20.06.2026
01:00 Шотландия - Мароко
03:30 Бразилия - Хаити
06:00 Турция - Парагвай
20:00 Нидерландия - Швеция
23:00 Германия - Кот Д'Ивоар
► 21.06.2026
03:00 Еквадор - Кюрасао
07:00 Тунис - Япония
19:00 Испания - Саудитска Арабия
22:00 Белгия - Иран
► 22.06.2026
01:00 Уругвай - Кабо Верде
04:00 Нова Зеландия - Египет
20:00 Аржентина - Австрия
► 23.06.2026
00:00 Франция - Ирак
03:00 Норвегия - Сенегал
06:00 Йордания - Алжир
20:00 Португалия - Узбекистан
23:00 Англия - Гана
► 24.06.2026
02:00 Панама - Хърватия
05:00 Колумбия - ДР Конго
22:00 Швейцария - Канада
22:00 Босна и Херцеговина - Катар
► 25.06.2026
01:00 Мароко - Хаити
01:00 Шотландия - Бразилия
04:00 Южна Африка - Южна Корея
04:00 Чехия - Мексико
23:00 Кюрасао - Кот Д'Ивоар
23:00 Еквадор - Германия
► 26.06.2026
02:00 Тунис - Нидерландия
02:00 Япония - Швеция
05:00 Турция - САЩ
05:00 Парагвай - Австралия
22:00 Норвегия - Франция
22:00 Сенегал - Ирак
► 27.06.2026
03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия
03:00 Уругвай - Испания
06:00 Нова Зеландия - Белгия
06:00 Египет - Иран
► 28.06.2026
00:00 Панама - Англия
00:00 Хърватия - Гана
02:30 Колумбия - Португалия
02:30 ДР Конго - Узбекистан
05:00 Алжир - Австрия
05:00 Йордания - Аржентина
► Финал
19.07. неделя 22:00 часа.
