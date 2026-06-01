Германия загря за Мондиала с мощно 4:0 срещу Финландия

Германия показа отлична форма по-малко от две седмици преди началото на участието си на Световното първенство, след като разгроми Финландия с 4:0 в контролна среща в Майнц. Това беше прощалният мач на Бундестима пред местните фенове преди заминаването за Северна Америка.

Отборът на Юлиан Нагелсман доминираше почти през цялото време, създаде множество положения и стигна до убедителен успех с голове на Ундав, Виртц и Мусиала. Във вторник германците заминават отвъд океана, където на 6 юни в Чикаго ще изиграят последната си проверка срещу съдомакина САЩ.

Германия натисна от първите минути

Маншафтът започна силно и още в 8-ата минута можеше да поведе. Левият бек Натаниъл Браун се озова в отлична позиция, но пропусна 100-процентова възможност, след като вратарят Лукаш Храдецки се намеси решително.

В следващите минути германците продължиха да атакуват с лекота и създадоха още няколко положения. Финландия, която не се класира за световните финали и се готви за Лигата на нациите, трудно намираше начин да изнесе играта и основно се защитаваше.

Логичният пробив дойде в 34-тата минута. Джошуа Кимих центрира, а Ундав засече с глава и откри резултата за 1:0.

Ундав превърна мача в свое шоу

След почивката Германия бързо реши двубоя. Само три минути след началото на второто полувреме Ундав се възползва от неразчетени действия в защитата на Финландия и подаде на Флориан Виртц, който направи 2:0.

В 55-ата минута Ленарт Карл беше близо до нов гол, но ударът му срещна гредата. Само две минути по-късно обаче Ундав отново беше точен и вкара второто си попадение в срещата за 3:0.

След гола нападателят беше заменен заради болки, но вече беше оставил силен отпечатък върху мача - два гола, асистенция и водеща роля в атаката на Бундестима.

Мусиала довърши разгрома

Германия не намали темпото и след третото попадение. В 63-тата минута Джамал Мусиала оформи крайното 4:0 и потвърди пълното превъзходство на домакините.

Победата даде на Нагелсман важен положителен знак преди пътуването за Северна Америка. Германия ще играе финалната си контрола на 6 юни срещу САЩ в Чикаго.

Първият мач на Бундестима на Световното първенство е на 14 юни срещу Кюрасао в Хюстън. В групата на четирикратния световен шампион са още Кот д’Ивоар и Еквадор.

