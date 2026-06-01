Задава се топ трансфер: Грандове се бият за звезда на ЦСКА

Носителят на Купата на България ЦСКА може да осъществи много престижен изходящ трансфер това лято.

В руските медии отново изгря името на талантливия вратар на ЦСКА - Фьодор Лапоухов. Според информациите на популярната страница RPL Sky – стражът е бил в трансферните листи на местния Ростов.

Информациите са за зимата на 2025 г., а сега те биват споделени, защото след отказ за сделка ръководството на Ростов се е насочило към Михаил Козакевич. Той е част от Динамо Минск – бившия тим на Лапоухов.

В момента двете страни водят преговори относно вратаря, който е повикан в националния отбор на Беларус за приятелските мачове през юни срещу Сирия и Буркина Фасо.

Смята се, че Лапоухов е отказал на Ростов, защото иска да се подвизава по европейските терени. Той е обект на интерес още от грандовете Спартак Москва и Зенит, а интерес се твърди, че има и от германския Айнтрахт Франкфурт. На този етап се смята, че за правата му ЦСКА може да изкара поне 4 милиона долара.

В момента част от Ростов е бившият страж на Ботев Пловдив - Хидайет Ханкич. Той пък преди беше спряган с ЦСКА. Сега настоящият му отбор не записа убедителен сезон и остана 10-ти на 11 точки пред последния Сочи.

