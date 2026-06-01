Ливърпул преговаря с Ираола, ето заплатата му

Ливърпул ще започне преговори с бившия мениджър на Борнемут Андони Ираола тази седмица, съобщава "ESPN".

След като "черешките" достигнаха до европейските турнири за първи път под ръководството на 43-годишния испанец, Ираола поиска увеличение на заплатата до 10 милиона паунда годишно, но Борнемут не можа да изпълни условията на треньора, така че страните не подновиха договора.

Междувременно Ливърпул е готов да плати на Ираола същата сума - предишният треньор на "червените", Арне Слот, е печелил същата сумa.

