Сериозен удар по Гришо. Официално решение

Григор Димитров получи сериозен удар в плановете си за сезона на клей, след като стана ясно, че няма да получи „уайлд кард“ за основната схема на Мастърс турнира в Рим – Internazionali BNL d’Italia, който ще се проведе между 6 и 17 май на кортовете на Foro Italico.

Решението е официално потвърдено от президента на Италианската федерация по тенис Анджело Бинаги, който обяви разпределението на поканите за основната схема. Домакините са заложили изцяло на местни състезатели, като „уайлд кард“ получават Матия Белучи, Матео Беретини, Матео Арналди, Лука Нарди и Федерико Чина. Ако Белучи попадне директно в основната схема, покана ще бъде насочена към Франческо Маестрели.

Ситуацията за най-добрия български тенисист се усложни значително след ранното му отпадане на Мастърса в Монте Карло. Загубата още в първия кръг го извади от топ 100 на световната ранглиста, като от тази седмица Димитров заема 135-о място.

Този спад почти сигурно означава, че бившият №3 в света ще трябва да премине през квалификации не само в Рим, но и на втория турнир от Големия шлем за сезона – Ролан Гарос.

Малко по-оптимистична е ситуацията около предстоящия Мастърс в Мадрид (22 април – 3 май). Там Димитров ще влезе директно в основната схема, тъй като записването за турнира е било базирано на по-ранна ранглиста, преди негативния развой след Монте Карло.

Въпреки това пред българина стои сериозно предизвикателство – да започне да трупа победи и точки възможно най-бързо, ако иска да възстанови позициите си в световната ранглиста и да избегне още квалификационни битки в най-големите турнири.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com