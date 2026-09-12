Кристиан Димитров поведе Левски към ценна победа над Крайова
Капитанът отбеляза единствения гол, а сините пропуснаха да вземат по-солиден аванс
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Капитанът отбеляза единствения гол, а сините пропуснаха да вземат по-солиден аванс
Червените ще са поставени в квалификациите
Ситуацията за най-добрия български тенисист се усложни значително след ранното му отпадане на Мастърса в Монте Карло
При това положение българинът няма да може да започне спринтовото състезание от първата редица
Гърция шокира Шотландия, Беларус изненада Дания, а Швейцария уверено крачи към Мондиала
Крокодилът ни изяде с 2:0
Кои срещи може да се гледат по телевизията
Какво ще се предава в родния ефир
8 от футболистите играят в Първа лига на България
Просто казах, че си тръгвам
Отборът на Франция победи с 2:0 като гост Украйна в мач от квалификационна група "D" за Мондиал 2026. В полския град Краков голове на Майкъл Оли...
Младите "лъвчета" попаднаха в група В
Селекционерът повика 10 легионери, сред тях и дебютанта Едисон Йорданов
Нашите спечелиха квалификацията хс 2:1
Завършихме с нулево равенство със Северна Ирландия
Очаквана загуба още в началото на квалификациите
Националите ни надвиха Латвия с 66:6
Българката спечели и третия си мач от квалификациите в Дубай
Шиникова и Пиронкова са във втория кръг на квалификациите
Българката ще трябва да мине през пресявките, които тази година ще са в Дубай