След загубата от Турция: България вече е футболно джудже

Колкото и да беше предизвестена, горчива е загубата!!!

Крокодилът ни изяде с два гола – един от дузпа на Хакан Чалханоглу и един автогол на Атанас Чернев.

Не стана чудото, което чакаме 10 години – да постигнем победа като гост в квалификационен мач за световно или европейско първенство.

Но резултатът - 2:0 на стадиона в Бурса носи много печална равносметка - оставаме последни в група Е, имаме 0 точки и голова разлика 1:18.

Единствената ни надеждата е съкрушителната победа на Испания в Тбилиси, която ни дава някакъв шанс да изпреварим грузинците във вторник, когато ги приемаме в София.

След днешната игра обаче това изглежда по-скоро оптимистично, отколкото реалистично.

Затова пък минимални остават шансовете футболистите ни да избегнат най-лошия си резултат в квалификации от 91 години насам. През 1934-а за първи и последен път в квалификациите за Световно първенство завършихме без спечелена точка.

Горчивата истина е, че България вече официално стана футболно джудже, защото се измени в неприятна посока статистиката на националния ни отбор.

Става дума за цифрите, отнасящи се до мачовете на България за световно първенство – квалификации и финали. Дотук те са 168 на брой. В тях победите и загубите до днес бяха абсолютно равни – по 65, а има и 37 равенства. Головата разлика и досега бе отрицателна, но от днес вече сме на минус и в съотношението между победите и загубите в мачовете ни за най-големия футболен форум, каквото е световното първенство.

