Голяма изненада с Трент! Трансфер за шокираща сума

Защитникът Трент Александър-Арнолд може да напусне Реал Мадрид и да се върне в английската Висша лига, където три клуба проявяват интерес към него, пише Give me Sport.

Англичанинът се присъедини към "кралете" от Ливърпул със свободен трансфер миналото лято, но контузии и други проблеми му пречат да покаже класата си, която демонстрира на "Анфийлд".

Според източник Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Нюкасъл следят ситуацията на играча. Изненадващо ниската трансферна сума от 40 милиона евро вече беше спомената като потенциална цена, която и трите клуба са готови да платят.

В момента защитникът има само осем участия в Ла Лига и три в Шампионската лига. Контузия в подколянното сухожилие и отделно разкъсване на мускула на бедрото му редовно го изваждат от игра. В Ливърпул Александър-Арнолд имаше висока резултатност голове/асистенции за бранител, но в Испания имаше само една асистенция.

