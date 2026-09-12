Кестел става балканска столица за три дни. Хиляди тръгват към Бурса
Артисти от България и Турция ще излязат на една сцена, а Йонка Максимова съдейства за подбора на част от българските изпълнители
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Артисти от България и Турция ще излязат на една сцена, а Йонка Максимова съдейства за подбора на част от българските изпълнители
Разследването е започнало, след като жандармерията получила сигнал, че в дома на режисьора се отглежда канабис
Проведе официален разговор с кмета на община Кестел Ферхат Ерол
Крокодилът ни изяде с 2:0
40 000 души направиха шоу с фенерчетата на телефоните си
За момента няма данни за нанесени щети и пострадали хора
На няколко места е имало случай на неявил се член на комисия, но това не попречи на нормалното отваряне на секциите
Обсъдено бе надграждането и развитието на сътрудничеството в различни сфери
Засега няма данни за негативни последици след труса
Бабите в Гьолязъ ще ви разкажат легендата за местните Ромео и Жулиета, базиликата на Никейския събор открита в езерото Изник
Паника и у нас
Трусът е с дълбочина 8 км и е регистриран малко преди 08.00 ч.
Огнен ад във фабрика
„Продължаваме промяната“(ПП) търси изселническа подкрепа на терен
Срещите и разговорите бяха истинско удоволствие за нас, казаха хората на ДПС
Мъжът пресрещнал бившата си на улицата в 7:30 часа сутринта
Властите подгониха бизнеса, има задържани и в други градове Арестуваха един от най-богатите хора в Бурса, чийто род е от България Чистката, предприе...
По случай свещения за мюсюлманите празник Рамазан Байрам за поредна година Сдружението за културно сътрудничество „Ардинци" от Бурса раздаде около 100...
Турските власти са задържали 12 души във връзка със самоубийствения атентат в северозападния град Бурса, при който пострадаха 13 души, съобщиха вестни...
Жена-камикадзе се взриви в турския град Бурса, информира AFP. Най-малко 10 души са ранени при самоубийствения атентат. По непотвърдена информация има...