Високо напрежение на Крокодила! Турция поведе с дузпа

С гол на Хакан Чалханоглу от дузпа Турция поведе още в 18-тата минута в мача срещу Бълтария в световните квалификации.

4 минути по-късно Керем Актюркоглу преодоля Кристиян Димитров и стреля, но Митов успя да избие в корнер.

На стадион "Матлъ" в Бурса, познат като "Крокодила" заради формата си, има около 40 хил. фенове. Привържениците на домакините заглушават всичко с виковете си.

Първият точен удар за България бе в края на първото полувреме и го изстреля Десподов след като изпълни пряк свободен удар от над 20 метра. Угурджан Чакър обаче улови топката.

Добавеното време бе 1 минута, но резултатът остана без промяна до полувремето.

Преди първия съдийски сигнал имаше минута мълчание в памет на загинали 20 души от турския военния самолет, който се разби в Грузия.

Малко преди химните пък 40 000 души на "Крокодила" направиха шоу с фенерчетата на телефоните си, докато от уредбата звучеше песен на известната турска поп певица Айтен Алпман.

На българската врата застана Димитър Митов. Защитата включваше Мартин Георгиев, Кристиан Димитров, Атанас Чернев и Християн Петров. Пред тях: Георги Русев, Илия Груев, Филип Кръстев, Андриан Краев и Здравко Димитров.

За първи път титуляр за България излезе футболистът на Бодрум Здравко Димитров. Бившият играч на Левски си партнира в атака с Кирил Десподов и Георги Русев.

В защита започнаха младоците Мартин Георгиев, Атанас Чернев и Християн Петров, както и Кристиан Димитров.

Съставът на Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 16. Исмаил Юксек, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.

След като Турците ни разбиха с 6:1 насред София, днес в Бурса никак не изглежда вероятно да си върнем. Все пак остава надеждата да не завършим последни в групата, тъй като Грузия е с три точки и днес приема Испания.

При евентуална загуба на домакините в Тбилиси и наша точка или три в Бурса, ще имаме шанс да изпреварим грузинците във вторник, когато ги приемаме в София.

Очакваното присъствие на турския президент Реджеп Ердоган на мача не се състоя, но това не попречи на феновете да напълнят стадиона и да подкрепят бурно своите любимци още в минутите преди началото на мача, както и да освиркат нашите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com