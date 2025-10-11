Много футбол и световни квалификации в събота ПРОГРАМА

Мачовете по телевизията днес, 11 октомври
16:00 часа Латвия – Андора Диема спорт 3
19:00 часа Унгария – Армения Диема спорт 3
19:00 часа Норвегия – Израел Диема спорт 3
19:30 часа Олдъм – Бароу Нова Спорт
19:30 часа Алмерия – Сарагоса MAX Sport 4
21:45 часа България – Турция БНТ 1, БНТ 3
21:45 часа Естония – Италия Диема спорт 2
21:45 часа Португалия – Ейре Диема спорт
21:45 часа Сърбия – Албания Нова Спорт
21:45 часа Испания – Грузия Диема спорт 3
