Много футбол и световни квалификации в събота ПРОГРАМА

Какво ще се предава в родния ефир

11 окт 25 | 11:16
Мачовете по телевизията днес, 11 октомври

16:00 часа Латвия – Андора Диема спорт 3
19:00 часа Унгария – Армения Диема спорт 3
19:00 часа  Норвегия – Израел Диема спорт 3
19:30 часа Олдъм – Бароу Нова Спорт
19:30 часа Алмерия – Сарагоса MAX Sport 4

21:45 часа България – Турция БНТ 1, БНТ 3
21:45 часа  Естония – Италия Диема спорт 2
21:45 часа Португалия – Ейре Диема спорт
21:45 часа Сърбия – Албания Нова Спорт
21:45 часа Испания – Грузия Диема спорт 3

Автор Стандарт Новини
