Кралицата на твърдите кортове отново печели в Австралия

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка демонстрира пълната си мощ и защити титлата си на турнира по тенис на твърди кортове в Бризбейн от сериите УТА 500 с награден фонд 1,69 млн. долара. Беларускинята не остави съмнение кой контролира началото на сезона и отново показа, че пристига в Австралия като абсолютния фаворит.

На финала Сабаленка победи Марта Костюк с 6:4, 6:3 за 79 минути и спечели трофея за трети път след 2023 и 2025 година. Това беше 22-а титла в кариерата й от УТА, като шампионката не загуби нито един сет в петте си мача в Бризбейн и продължи перфектната си серия срещу украинката.

Успехът идва в идеален момент за 27-годишната Сабаленка, която се стреми към трета титла за последните четири години на Australian Open, започващ в Мелбърн на 18 януари. Формата й и увереността на корта я превръщат в най-страшното име в женския тур преди първия турнир от Големия шлем за сезона.

„Първо, искам да поздравя Марта за невероятния старт на сезона. Надявам се, че ще се срещнем още много пъти на финали“, каза Сабаленка, която до момента не е губила сет в мачовете си срещу Костюк.

Финалът обаче имаше и силно емоционална страна. 23-годишната Костюк игра на първия си финал от две години и на четвъртия в кариерата си, но трудно сдържа сълзите си по време на речта след мача. Тя говори за тежката ситуация в Украйна, където хората се борят със сериозни проблеми с отоплението и водоснабдяването след руските бомбардировки.

„Искам да кажа няколко думи за Украйна. Играя всеки ден с болка в сърцето си. Хиляди хора са без ток и топла вода. Навън е минус 20 градуса. Тук в Бризбейн е горещо, трудно е да си го представим, но сестра ми спи под три одеяла, защото е студено у дома“, каза Костюк, превръщайки спортния финал в момент, който надхвърли тениса.

