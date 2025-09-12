Илиян Илиев: Никой не ме е карал да подавам оставка

* Вече бившият национален селекционер на България Илиан Илиев говори за първи път след раздялата.

Той напусна поста във вторник след почти две години на него и само 3 победи в 18 мача, като в поредните нови квалификации, този път за Мондиал 2026, футболистите ни допуснаха две поражения - първо с 0:3 от европейския шампион Испания и после отново с 0:3, но при гостуването на Грузия.

"След мача с Грузия не съм подал оставка, просто отидох и казах, че трябва да има някаква промяна. За следващите трудни мачове да се поуспокоят футболистите. Просто казах, че си тръгвам. Така са нещата. Ако си подадеш оставка, може би очакваш да не я приемат.

Имал съм такъв случай и в друг отбор, когато казах, че си тръгвам, а не съм подавал оставка", каза Илиев в ефира на сутрешния блок на БНТ.

"Не искам да тръгвам в посока кой е виновен и кой не. Важното нещо е да се гледа напред, да има позитивизъм, доверие в този национален спорт. Тъй като както и да погледнем, в каквото и състояние да е националния отбор, България обича футбола и преживява нещата.

Аз и моят щаб имахме за цел да се подобрят нещата", добави още той.

"Не мога да тръгна да казвам, че има някакъв проблем в отбора. Както и да погледнем, не сме на нивото на другите отбори в групата. Създадоха се очаквания, което е добре.

Хубаво беше да създадем очаквания за класиране на световно, но това е много трудно, макар да остават четири мача и да има теоретична възможност. Нека не правим дълбоки анализи на нашия футбол. Надявам се след време да си върнем самочувствието и качеството като футболна нация, защото в много школи се работи правилно", продължи Илиев.

И изрази мнение, че при идването му в националния отбор през 2023 година, той и щаба му са се заели с работа в една от най-трудните ситуации в историята на родния футбол и подчерта, че на няколко пъти националите почти са напълнили стадиона в Пловдив.

"Както в живота, така и във футбола има моменти, в които трябва да слезеш по-надолу, за да тръгнеш надолу. Когато нямаш резултати, няма как самочувствието ти да е на високо ниво.

Надявам се както ние, така и всички, които ще работят след нас, да дават всичко от себе си. Основата е да произвеждаме футболисти и те да се развиват. Имаме качество, но някъде във формирането на футболистите грешим и това дава отражение в националния отбор", смята още Илиев.

Той бе категоричен, че нито Борислав Михайлов, нито Георги Иванов са се месили в избирането на играчи и състав на България, като използва възможността да благодари на всички от БФС, определяйки ги като "големи професионалисти".

"Мога само да пожелая успех на следващите хора. Това е нашият отбор и той трябва да обединява нацията. За нас беше удоволствие да работим, знаехме, че ще е трудно. Във времето имаше една апатия към националния, никой не се интересуваше, а сега пак започнаха да се интересуват хората.

Нещата могат да се променят само с позитивизъм", обобщи ситуацията той.

А за финал, без да споменава имена, премина към темата "клубен футбол" и заяви, че в България има някои отбори, които изявяват големи амбиции, ала без да налагат нито един млад футболист, добавяйки, че се гордее, че талантливи играчи получават шанс и се развиват под негово ръководство в Черно море.

