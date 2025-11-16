Нощ на обрати и пропуснати шансове в европейските квалификации

Гърция спечели срещу Шотландия с 3:2 в двубой от група С, а в другата среща Дания и Беларус завършиха 2:2. След двата любопитни резултата Дания е лидер с 11 точки, а шотландците са втори с 10. В решителната среща представителите на Великобритания ще приемат скандинавците.

Гърция-Шотландия: изпуснатият обрат

Гърция поведе с 3:0 след точни удари на Бакасетас, Каретцас и Тцолис. Шотландия се върна в срещата чрез Доук и Кристи и бе близо до исторически обрат, но вратарят на домакините Влаходимос направи куп спасявания.

Дания-Беларус: Лапоухов на висота

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов бе в основата на равенството 2:2 на Беларус при визитата на Дания. Стражът на българския ЦСКА имаше ключови спасявания. Скандинавците откриха чрез Дамсгард, но Громико и Демченко направиха пълен обрат. Дания все пак стигна до равенството чрез Исаксен малко преди края.

Швейцария-Швеция: курс към директно класиране

Швейцария победи Швеция с 4:1 направи голяма крачка към директното си класиране на Мондиал 2026. „Кръстоносците“ водят с три точки пред втория Косово, който се наложи с 2:0 като гост на Словения. В последният кръг двата тима се срещат в решителен мач в Прищина, но швейцарците имат много по-добра голова разлика.

Брийл Емболо изведе Швейцария напред в 12-тата минута, а в 33-тата Бенямин Нигрен изравни за Швеция. През втората част Гранит Джака в 60-ата минута от дузпа даде нов аванс на „кръстоносците“. До края на срещата Дан Ндой и Йохан Манзамби оформиха крайното 4:1.

Босна и Херцеговина-Румъния: борбата продължава

В група Н Босна и Херцеговина стигна до обрат срещу Румъния за 3:1 и така остана в борбата за лидерската позиция. Там е Австрия с 18 точки, а Босна има 16. Двата състава излизат един срещу друг във Виена в решителна битка за директно класиране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com