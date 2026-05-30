Часът на финала за КЕШ - поредната футболна глупост

Финалът на Шампионската лига между Арсенал и ПСЖ ще започне необичайно рано – в 19:00 часа , българско време. Това е с три часа по-рано от обичайното. Решението обаче по никакъв начин не е свързано с факта, че мачът ще се проведе в Будапеща.

Отсега нататък финалите на Шампионската лига винаги ще започват по-рано. За това решение УЕФА обяви още през август 2025 г. То не засяга само настоящия финал, а и всички бъдещи финали на турнира. Като причини УЕФА посочи следното:

- Подобряване на достъпа до обществения транспорт – особено за феновете и туристите, които са пристигнали само за деня.

- По-безопасно и по-удобно прибиране от стадиона след края на срещата.

- Засилване на положителния икономически ефект от събитието, тъй като привържениците ще имат възможност да продължат празненствата след мача.

- По-подходящ телевизионен прозорец за излъчване, който ще помогне финалът да достигне до още по-широка телевизионна и дигитална аудитория по света. Това е особено важно за привличането на по-младите зрители.

- Истинската причина обаче е последната: новият начален час със сигурност ще бъде добре приет от многобройната аудитория в Азия.

Президентът на УЕФА Александер Чеферин заяви по този повод:

„В центъра на нашето планиране са интересите на феновете. Финалът на Шампионската лига е най-важното събитие на сезона и новият начален час ще го направи още по-достъпен, по-приобщаващ и по-вълнуващ за всички участници. Началото в 22:00 часа е подходящо за мачове в средата на седмицата, но по-ранното провеждане на финала в събота означава и по-ранното му приключване, независимо дали ще има продължения или изпълнение на дузпи. Това ще позволи на феновете да прекарат остатъка от вечерта с приятели и семейство и да обсъдят най-важния мач на сезона.“

До 2010 г. финалите на Шампионската лига се провеждаха в сряда. Тогавашният президент на УЕФА, Мишел Платини, аргументира преместването на финала в събота по сходен начин:

„Надявам се, че мачът в събота ще даде на семействата, особено на децата, повече възможности да гледат срещата.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com