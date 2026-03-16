Неприятен удар за Гришо и Вики Томова

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с две места в световната ранглиста на АТП.

34-годишният Димитров, който за последно загуби във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс, вече заема 44-рата позиция с 1035 точки.

Номер 1 в класацията на сингъл остава Карлос Алкарас (Испания), който е с 13550 точки, а втори е Яник Синер (Италия) с 11400 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 5370 точки.

В топ 10 се завърна руснакът Даниил Медведев, който загуби драматично от Синер на финала в Индиън Уелс. Медведев е десети с 3610 точки.

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова също загуби позиции в световната ранглиста, която беше обявена в понеделник. 31-годишната софиянка падна до 163-то място, след като загуби в квалификациите на турнира в Индиан Уелс. Томова е с актив от 457 точки.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 11025 точки. Представителката на Беларус спечели титлата от Индиан Уелс, побеждавайки на финала в три сета Елена Рибакина (Казахстан), която се изкачи до второ място със 7783 точки. Ига Швьонтек (Полша) е на трета позиция в класацията на УТА със 7413 точки.

