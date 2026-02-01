Историческият финал! Джокович и Алкарас в титаничен сблъсък

Новак Джокович и Карлос Алкарас се изправят един срещу друг във финала на Australian Open, който със сигурност ще има исторически пропорции. Ноле разпиля съперника си в първия сет и го спечели с 6:2, но Алкарас веднага се съвзе и отговори подобаващо на предизвикателството - 6:2 в негова полза. Испанецът поведе с 6:3 с убедителна игра в третия сет, предава sportal.bg.

ПЪРВИ СЕТ

Джокович започна позитивно срещата на сервис и с отлични подавания си осигури аванс от 1:0. Алкарас по подобаващ начин отговори на предизвикателството и също спечели дебютния си гейм на начален удар за 1:1. Ноле продължи с поредицата от лесни точки до 40-0, а после реализира бекхенд-уинър по правата за 2:1.

Алкарас беше първият, който имаше проблеми на сервис, като грешка от форхенд в ключов момент при 30-30 осигури първата точка за пробив в мача. Тя бе за Джокович, но беше отразена с брилянтна къса топка. Сърбинът отново стигна до брейк-бол с доминация от основната линия, но Алкарас го матира с перфектно контрапие - трети дюс. Стигна се до трети шанс за Джокович, благодарение на грешка на съперника, като този път той се възползва, печелейки атрактивно разиграване - 3:1.

Въпреки че започна с форхенд в мрежата, Ноле убедително затвърди пробива си и дръпна с 4:1. Той дори поведе с 0-30 и имаше изгоден шанс да спечели следващата точка, но пресили форхенд пред оголената права. Алкарас се възползва от подаръка и намали изоставането си на 4:2. Джокович обаче беше безмилостен със своите начални удари и без да загуби точка се доближи само на гейм от спечелването на първия сет - 5:2.

Алкарас проведе ужасяващ сервис-гейм и Ноле стигна набързо до двоен брейк-бол, от който се възползва веднага с хубав ретур по диагонала, за да осъществи пробив и да грабне сета - 6:2.

ВТОРИ СЕТ

Джокович показа пропуквания на първи сервис и Алкарас се възползва моментално, за да стигне до дюс за първи път в мача, и то чак в началото на втория сет. Сърбинът обаче не се поддаде на напрежението и с къса топка поведе с 1:0. Испанецът изравни със сервис-гейм на нула, а после се възползва от две поредни грешки от ракетата на съперника, за да се добере до два брейк-бола. Грешка на мрежата на Ноле сложи край на негов кошмарен сервис-гейм, който даде аванс на пробив - 3:1.

Джокович имаше възможност моментално да върне брейка, но Алкарас издържа на теста и осъществи обрат, за да затвърди предимството си при 3:1. Двамата си размениха по един убедителен сервис-гейм за 4:2, което не работеше в полза на Ноле, защото противникът му очевидно повиши значително нивото на начален удар. Това пък сякаш съвпадна със спада в играта на самия сърбин, който скоро трябваше да брани нови две точки за пробив. Той не се справи с втората възможност и наведе глава за 5:2, като предстоеше Алкарас да сервира за изравняване на сетовете.

Испанецът започна с "фалстарт", но после беше убедителен както на сервис, така и с допълнителните удари веднага след подаването, за да затвори втората част с 6:2.

ТРЕТИ СЕТ

Джокович си взе малко по-дълга почивка между сетовете, а когато се върна на корта, отново имаше трудности - 0-30. Той обърна до 40-30, но прати форхенд в мрежата от средата на полето, повишавайки броя на непредизвиканите си грешки. Сърбинът все пак взе подаването си, макар да обясняваше нещо на щаба си. Езикът на тялото му ставаше все по-негативен и индикираше за физически трудности. Алкарас взе подаването си на нула за 1:1.

Джокович поведе с 2:1, след което подсказа, че е повишил значително нивото си и физически. Като цяло разиграванията станаха по-качествени в сравнение с предишните два сета - индикация, че и двамата се чувстват близо до оптималното.

Сервисът на Джокович обаче продължаваше да е проблем - значително по-неефективен спрямо страхотния първи сет, а дори средната скорост на първото подаване спадна под 180 км/ч. Всичко това се върна върху него в петия гейм, когато започна с двойна грешка, а после Алкарас се добра до двоен брейк-бол. Форхенд в аут по диагонала означаваше именно това - пробив за испанеца и 3:2!

Нервите сякаш моментно обзеха Карлитос, който направи двойна грешка и направи резултата 30-30. Две поредни лесни точки обаче отърсиха Алкарас от напрежението и той поведе убедително с 4:2. Изключително разиграване от 16 удара отиде на сметката на претендента, след като Джокович не можа да завърши с воле, което допълнително надъха публиката, подкрепяща Карлос. Ноле все пак намали изоставането си на 4:3 и запази надеждите си да върне брейка до края на сета.

Сърбинът имаше нелош шанс да доведе нещата до дюс в следващото подаване на съперника, но прати форхенд леко в аут, което позволи на Алакрас да си отдъхне - 5:3. Джокович започна с двойна грешка, добави още една неточност, а след това се провали с воле до мрежата - троен сетбол на посрещане за испанеца. Великият сърбин обаче отрази и трите възможности, и то главно благодарение на сервиса си. Изящна къса топка даде още един шанс на Карлитос, но Джокера отново я отрази, след което се стигна до още две равенства. Форхенд в мрежата на Ноле означаваше още един сетбол, а бекхенд по правата в аут сложи край на сета - 6:2, 2:6, 3:6.

ЧЕТВЪРТИ СЕТ

Алкарас се нуждаеше от 3 минути, за да спечели първото си подаване в четвъртия сет, макар да загуби само една точка. За съжаление на феновете му, Джокович показа слабости и в началното си подаване, изоставайки с 0-30. Бекхенд далеч в аут съвсем стъжни положението на сърбина, който трябваше да защитава двоен брейк-бол. Отлични сервиси послужиха на 10-кратния шампион в точния момент, но той скоро след това отново прати бекхенд в аут - трети шанс за пробив. Смач на Джокера го избави и от тази неприятност, само че Алкарас го матира с къса топка за четвърти брейк-бол. Ноле се справи и с него, а секунди по-късно и с още един. Страхотно разиграване осигури на испанеца шеста възможност да пробие, а Джокович елиминира и нея. В крайна сметка след 12-минутна битката публиката избухна в полза на сърбина, който изравни резултата 1:1.

