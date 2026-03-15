Шок в Индиън Уелс! Алкарас рухна, Медведев прекъсна серията му

Карлос Алкарас отпадна изненадващо на полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Индиън Уелс, след като загуби с 3:6, 6:7 (3) от Даниил Медведев. Така руснакът прекъсна впечатляващата серия от 16 поредни победи на лидера в световната ранглиста и сложи край на мечтата му за трета поредна титла в Калифорния.

Медведев, който заема 11-то място в класацията на АТП, започна по-уверено срещата и още в началото на първия сет стигна до пробив, след който поведе с 3:1. Руснакът запази стабилност при собствените си подавания и успя да затвори частта с 6:3, поставяйки под напрежение фаворита.

Вторият сет беше значително по-оспорван и двамата тенисисти вървяха равностойно до решителните моменти. При резултат 5:4 в своя полза Алкарас имаше две възможности да пробие подаването на съперника и да върне интригата в мача, но Медведев устоя на натиска. В последвалия тайбрек руснакът демонстрира отлична концентрация и направи серия от шест поредни точки, за да затвори мача след час и 38 минути игра.

С победата Медведев си взе реванш за пораженията от Алкарас във финалите на турнира през 2023 и 2024 година и записа третия си успех срещу испанеца в общо деветте им двубоя.

На финала руснакът ще се изправи срещу Яник Синер. Италианецът, поставен под номер 2 в схемата, победи убедително Александър Зверев с 6:2, 6:4 и продължи без загубен сет участието си в турнира. Синер успя на три пъти да пробие подаването на германеца и приключи полуфинала още при първата си възможност след час и 23 минути игра.

24-годишният италианец е сред големите фаворити за титлата и ще се опита да спечели първия си шампионски трофей в Индиън Уелс. В преките двубои между двамата финалисти Синер има леко предимство – осем победи срещу седем за Медведев в общо 15 срещи.

