Роналдо с ново уникално постижение

Кристиано Роналдо отново демонстрира головия си нюх, като изведе Ал-Насър до победа над Ал-Наджма в 27-ия кръг на саудитското първенство.

41-годишният нападател откри резултата в 56-ата минута, реализирайки хладнокръвно дузпа, а в 73-ата удвои актива си с прецизен удар от игра.

С този дубъл Роналдо достигна впечатляващите 967 гола в професионалната си кариера – 825 на клубно ниво и 142 за националния отбор на Португалия.

Постиженията му на тази възраст продължават да затвърждават статута му на един от най-великите голмайстори в историята на футбола.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com