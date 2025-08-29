Роналдо влезе в историята с изключително постижение

Кристиано Роналдо отново записа името си в историята на футбола, след като стана първият играч с 940 официални попадения в кариерата си.

Португалската суперзвезда достигна историческото постижение с гол от дузпа в 54-ата минута на откриващия мач на Ал-Насър в новия сезон срещу Ал-Таавун. Към този момент неговият тим вече водеше убедително с 4:0.

Това е поредното доказателство за изключителното дълголетие и постоянство на 40-годишния Роналдо. Рекордната му сметка обхваща попадения за Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Ал-Насър и националния отбор на Португалия.

Ал Насър стартира сезона с убедителна победа с 5:0. Жоао Феликс отбеляза хеттрик, а едно попадение добави Кингсли Коман.

