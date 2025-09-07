Голям успех за Никола Цолов във Формула 3

Голямо постижение за България достигна Никола Цолов, който завърши на второ място в последното състезание за сезона във Формула 3.

С това той си осигури и второто място в генералното класиране за сезона, след като изпревари своя съотборник Мари Боя.

Испанецът остана едва девети на "Монца". Нашето момче започна от петото място и успя да спечели 3 позиции, за да завърши втори. Първи остана другия негов съотборник -Тасанапол Интрапувашак, който записа своята трета победа за сезона.

С двойния успех и деветото място на Боя, Кампос си гарантира титлата при отбори, побеждавайки Трайдънт в самия край на сезона. Шампионът Рафаел Камара стартира последен, но успя да стигне до петото място, непосредствено пред съотборника си Ноа Стрьомщед.

В крайното класиране за сезона шампионът Камара завърши със 166 точки, Цолов остана втори със 124, а тройката със 116 оформи Боя.

Цолов си гарантира и 25 суперлиценз точки, които ще бъдат добавени към неговия лиценз. Един пилот се нуждае от 40 точки, за да получи суперлиценз, с който да участва във Формула 1.

