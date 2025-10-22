Славия шокира ЦСКА. Какво поиска

От Славия са обявили изключително сериозна цена в размер на около 3 милиона лева за Кристиян Балов на ЦСКА. Армейците подеха офанзива за 19-годишното крило в последните дни на летния трансферен прозорец след равенството 2:2 между двата тима на стадион „Александър Шаламанов“ в „Овча купел“.

Младежкият национал развинти многократно червената защита, като се отчете с асистенции и за двата гола на тима си. „Да, мога да потвърдя, че има интерес от страна на ЦСКА. Но нищо повече. Интерес към Балов има и от чужбина“, заяви тогава босът на белите Венцеслав Стефанов.

В крайна сметка разговорите между ЦСКА и Славия не напреднаха особено и до сделка до края на затворилия вчера летен трансферен прозорец не се стигна. Основна причина за това е била именно доста високата цена, поставена от белите, пише „Тема Спорт“.

Темата стана отново актуална вчера след публикации, че Балов е уреден от армейците. Тази информация обаче не отговаря на истината, а беше отречена и от Венцеслав Стефанов. „От ЦСКА питаха за Кристиян Балов преди повече от месец, когато все още не беше затворил трансферният прозорец. Аз казах, каквото имах да казвам. След това телефонът мълчи. Никой не се обажда засега. Това е истината“, заяви президентът на Славия пред Sportal.bg.

