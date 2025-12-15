Треньорът на ЦСКА развърта метлата. Трима аут

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще развърти сериозно метлата по време на зимната пауза на първенството. Анев ще покаже вратата на поне трима от сегашните си играчи.

Почти сигурно аут от ЦСКА ще са Давид Сегер, Сейни Санянг и Браян Кордоба. Триото сериозно разочарова и едва ли ще остане в клуба.

26-годишният Сегер се превърна в най-голямото разочарование в лятната селекция и неуспешният му период в Борисовата градина ще бъде прекратен преждевременно.

Все още не е ясно дали ЦСКА ще успее да намери отбор на Сегер, или договорът му ще бъде прекратен по взаимно съгласие. Наскоро имаше информации, че Юргорден се интересува от неговите услуги.

Санянг и Кордоба също не попадат в плановете на Христо Янев, а освен това са част от футболистите, които не притежават паспорт от Европейски съюз.

След привличането на колумбиеца Алехандро Пиадраита те вече са цели 8 в състава – заедно с Лапухов, Делова, Пастор, Додай и Годой. Както е известно, ЦСКА е един от отборите, които заплатиха допълнителни 80 000 лв, за да могат да използват по 7, а не по 5 чужденци извън ЕС в групата за мачовете си. Армейците обаче вече надхвърлиха тази бройка и предстои да се разделят с излишните иностранци.

Освен това сред набелязаните футболисти за зимната селекция има още играчи, които не притежават европаспорт. Припомняме, че през есента клубът изпрати Пламен Гетов и агента Джери Перейра на скаутска мисия в Бразилия и Аржентина.

ЦСКА ще привлече между трима и петима футболисти по време на зимния трансферен прозорец, а това също увеличава нуждата от проветряване на съблекалнята. Не е изключено и други играчи да поемат към изхода в следващите седмици, пише "Тема Спорт".

